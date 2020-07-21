Зеленський відповів на петицію про заборону впровадження мережі 5G

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Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою заборони в Україні мережі 5G і заявив, що на цю мить відсутні будь-які докази, що підтверджують сприяння 5G в поширенні коронавірусу або якоїсь іншої хвороби чи інфекції. Про це NNS повідомляє з посиланням на zpost.me.

Відповідь глави держави опубліковано у вівторок, 21 липня, на його офіційному сайті.

"На сьогодні встановлено гранично допустимий рівень електромагнітного випромінювання для радіотехнічних об'єктів, що працюють в діапазонах високих, ультрависоких і надвисоких частот, а саме в діапазоні частот (хвиль) від 30 МГц до 300 ГГц. Європейський парламент підкреслює, що при виконанні рекомендацій по допустимому рівню електромагнітного випромінювання для радіочастот, 5G не несе шкоди людському здоров'ю ",

- йдеться у відповіді Зеленського.

Також він додав, що, за інформацією ВООЗ, після багатьох проведених досліджень не було виявлено шкідливого впливу на здоров'я бездротових радіотехнологій, в тому числі від 2G, 3G, 4G і 5G.

"Відсутні будь-які докази, що підтверджують сприяння 5G в поширенні коронавірусу або якоїсь іншої хвороби або інфекції. На момент появи Сovid-19 більшість країн не мало, і зараз не має мереж 5G. Отже, вони навіть теоретично не могли сприяти поширенню коронавірусу",

- додав президент.

Крім того, він зазначив, що поки не затверджений план заходів щодо впровадження 5G в Україні у 2020 році.