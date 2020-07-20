От партии Зеленского в мэры Тернополя пойдет юморист из «Лиги смеха» — СМИ

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В партии «Слуге народа» определились с фаворитами на выборах мэра в ряде городов. Уже подобраны вероятные кандидаты от партии для участия в избирательной гонке в Сумах, Черкассах и Тернополе, пишет NNS со ссілкой на «РБК-Україна», который ссылается на собственные источники.

В мэры Тернополя может пойти Виктор Гевко — комический актер, капитан тернопольской команды «V.I.P.» в «Лиге смеха».

На президентских выборах в 2019-м он был руководителем избирательного штаба Владимира Зеленского в Тернопольской области. Месяц назад вошел в совет тернопольской облорганизации партии СН, которой руководит его старший брат — нардеп Владимир Гевко.

Кресло мэра Тернополя сейчас занимает Сергей Надал, член партии ВО «Свобода».

Побороться за кресло мэра Черкасс делегируют нардепа Александра Скичко. Он в прошлом шоумен, телеведущий. В частности, в 2017 был одним из ведущих «Евровидения», проходившего в Украине.

Мэром Черкасс является Анатолий Бондаренко, который 10 лет возглавлял областную организацию партии «Батькивщина», а в июле этого года перешел в партию «Предложение».

В мэры Сум СН хочет выдвинуть народного депутата от этой партии Татьяну Рябуху.

Сейчас мэром этого города является Александр Лысенко, член партии ВО «Батькивщина».

15 июля Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которые должны состояться 25 октября этого года.

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