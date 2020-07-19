Петиція про відставку Зеленського через порушення закону набрала необхідну кількість голосів

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Петиція про відставку президента Володимира Зеленського через порушення ним закону набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду.

Як стало відомо NNS , автор петиції екснардеп і політтехнолог Віктор Уколов подав її 8 липня, і всього за 10 днів вона набрала достатню кількість голосів.

Станом на 13 годину суботи 18 липня петиція набрала 27 415 голосів із необхідних для розгляду 25 тисяч. А станом на 11:10 19 липня зібрано вже 28 575 голосів.

Дослівно текст петиції: "Ми, що підписалися нижче, закликаємо президента Володимира Зеленського виконати свою передвиборчу обіцянку і подати у відставку з посади президента України через порушення закону!

18 квітня 2019 року у програмі "Право на владу" кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон. Цим він обнадіяв і здобув підтримку 73% виборців у другому турі, який пройшов лише через 4 дні після тієї заяви.

7 липня 2020 року президент Володимир Зеленський зізнався, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення ОВДП і цим порушив закон "Про запобігання корупції".

Звертаємося до пана президента із закликом дотримувати слова і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2019 року він збрехав своїм виборцям".

Передісторія:

18 квітня 2019 року в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" тодішній кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив: "Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам".

7 липня 2020 року Зеленський заявив, що готовий понести покарання, адже торік не задекларував зміни у майновому стані.

Національне агентство з питань запобігання корупції вручило Зеленському два адмінпротоколи про адміністративне правопорушення через недекларування змін у майновому стані й пообіцяло направити матеріали до суду.

Президента України не можна притягнути до відповідальності під час перебування його на посаді.

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