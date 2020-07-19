Рада планує внести правки в закон про гральний бізнес - нардеп

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На позачерговому засіданні 21 липня Верховна Рада буде розглядати правки до законопроєкту про легалізацію грального бізнесу, а також - постанову про блокування голосування, пише Економічна правда, передає NNS.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови податкового комітету ВР, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Під час розгляду насправді було збито правки щодо Комісії і вийшла "юридична невизначеність". Тому буде ще два етапи голосування за цей закон. Перший: за постанову про блокування голосування. Другий: згідно ст.131 Регламенту за "усунення неузгодженостей та неточностей у прийнятому законі",

- написав він.

"Це фактично голосування за правки в закон. Якщо воно набере 226+ голосів, то закон виправлять. Якщо ні, то тоді голова ВР має його підписати в такому вигляді як є і потім буде вето президента",

- пояснив нардеп.

За його словами, обидва голосування будуть на позачерговому засіданні 21 липня.

Як раніше писала NNS, 14 липня Рада ухвалила закон про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Згідно з текстом законопроєкту, в Україні дозволяється організовувати і проводити такі види діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор:

азартних ігор у гральних закладах казино;

азартних ігор казино в мережі інтернет;

букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в мережі інтернет;

азартних ігор у залах ігрових автоматів;

азартних ігор в покер в мережі інтернет.

Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати в готелях з 3-5 зірками. Казино - в готелях категорії "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 100 номерів (для Києва - не менше 150 номерів), заміських комплексах відпочинку загальною площею не менше 10 тисяч кв. м і спеціальних територіальних гральних зонах, створених за рішенням уряду.

Букмекерські пункти запропоновано розміщувати в готелях 3-5 зірок з номерним фондом не менше 25 номерів (для Києва - не менше 50 номерів), а також на іподромах.

Організаторами азартних ігор можуть бути винятково юридична особа-резидент України.

Серед іншого, організатори азартних ігор повинні забезпечити ідентифікацію гравця і відвідувача грального закладу. Те ж саме стосується гравців в інтернеті.

Організатори не повинні допускати до участі в іграх тих, кому обмежений доступ до них, а також тих, у кого виражена залежність (лудоманія).

Уряд визначатиме, хто буде регулятором грального ринку. Теоретично це може бути і Міністерство фінансів, яке наразі відповідає за цей напрямок, або новостворений орган – комісія чи будь-який інший ЦОВВ. Все залежатиме від окремого рішення Кабміну.

За цей закон депутати "Слуги народу" віддали 224 голоси "за", "За майбутнє" - 4 голоси, "Довіра" - 18 голосів, позафракційні - 2 голоси. "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Опозиційна платформа - За життя" і "Голос" - жодного голосу.

Нардепи внесли деякі правки до законопроєкту, ухваленого у першому читанні, зокрема: