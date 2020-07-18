Для слуг народу створюють кодекс етики

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У фракції Слуга народу напрацьовують кілька внутрішніх документів, серед яких так званий «кодекс етики». Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.

Як стало відомо NNS , відповідну заяву зробила в ефірі Радіо Свобода заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

«У нас є робоча група, яка напрацьовує кілька документів. Це положення про фракцію — це якраз цей кодекс етики й коаліційна угода — більш деталізована програма партії»,

— сказала Кравчук, відповідаючи на питання, чи існує у провладній фракції якийсь внутрішньопартійний механізм для запобігання неприйнятній поведінці та висловлюванням з боку «слуг».

Як приклад ведуча навела нецензурні висловлювання про «собачий рот» нардепа-слуги Олександра Дубінського на адресу ексочільника Національного Банку України Якова Смолія.

Кравчук визнала, що з боку її колег «дійсно трапляються скандали з якимись необережними висловлюваннями», проте невідомо, чи передбачатиме «кодекс етики» слуг якесь покарання за подібні висловлювання.

«Складно сказати, яке покарання буде передбачати цей кодекс етики, бо насправді саме положення про фракцію може регулювати можливість виключення членів фракції чи включення до фракції якогось іншого депутата. Кодекс етики — це така, швидше, „джентльменська“ угода, якої депутати мають дотримуватися. Це внутрішній документ»,

— зазначила Кравчук.

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