Болгарія подякувала Україні за створення «болгарського» району

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Болгарія привітала рішення, за яким у рамках адміністративно-територіальної реформи болгарську громаду, яка проживає в Одеській області, об’єднали в одному районі. Про це NNS повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Як стало відомо NNS , подяку у своєму Twitter висловила міністр закордонних справ Болгарії Єкатерина Захарієва.

"Сьогодні у рамках адміністративної реформи 74 тисячі болгар в Україні були об’єднані в одному новому адміністративному районі, із центром у Болграді. Моя подяка українському уряду та моєму другові, міністру закордонних справ Дмитру Кулебі",

- зазначила Єкатерина Захарієва 17 липня.

Нагадаємо, з Болгарії лунали низка закликів щодо того, аби після адміністративно-територіальної реформи в Україні болгарська громада залишилася у межах одного району.

Парламент Болгарії ухвалив заяву з вимогою до України не "розділяти" Болградський район Одеської області, який є одним з головних центрів болгарської меншини в Україні.

МЗС України у зв’язку з цим висловило протест , назвавши неприйнятними спроби втручання у внутрішні справи України.

Пізніше президент Болгарії Румен Радев висловив сподівання на те, що в результаті адміністративно-територіальної реформи адміністративна і функціональна цілісність Болградського району буде збережена.

Вчора Верховна Рада схвалила рішення про створення нових 136 районів замість попередніх 490. Серед них залишається Болградський район з адміністративним центром у Болграді.

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