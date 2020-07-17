Загиблий медик і поранений військовий: що відомо на 17 липня

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13 липня біля селища Зайцеве на Донбасі було підступно вбито українського військового медика та поранено бійця. Поранений герой та тіло вбитого медика залишились в «сірій зоні», і довго жодної інформації про них не було. Вчора, 16 липня, з’явилося повідомлення про те, що українська сторона запросила режим тиші для початку пошуків з 12:00.

Проте, на жаль, втішних новин немає. Російські окупанти вже третій день поспіль не дають українській стороні проводити пошук пораненого українського військовослужбовця, який досі перебуває в “сірій зоні” в районі селища Зайцеве. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що сьогодні, 17 липня, під час чергових перемовин через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ, в черговий раз не були досягнуті домовленості, щодо пошуку та евакуації нашого пораненого захисника. Ворог постійно безпідставно не дає проводити пошукові заходи.

УС СЦКК вже вкотре наполягає на проведені самостійного пошуку представниками української пошукової групи “Евакуація 200”, до складу якої увійдуть вісім осіб, спільно з саперами та медиком. Вони перебуватимуть без зброї та будуть одягнені в білі костюми та світловідбиваючі жилети.

УС СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ та світову спільноту терміново вплинути на вирішення вище зазначеного питання та підкреслює, що дані факти тяжкого безвідповідального злочину російсько-окупаційної влади є не що інше, як небажання визнавати міжнародно прийняті правові норми і принципи відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Пізніше в штабі ООС повідомили, що з тимчасово окупованої території України передали неідентифіковане тіло

Після нелегких перемовин УС СЦКК через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ, нарешті були досягнуто домовленість – на КПВВ «Мар’їнка» на підконтрольну Уряду Україні територію було передано тіло людини. Підтверджень того, що це – військовий медик, який загинув 13 липня поблизу села Зайцеве, немає.

Наразі триває транспортування тіла до місця проведення експертизи ДНК.

Нагадаємо, загиблий медик Микола Ілін (на фото) був громадянином ЄС, а саме Естонії. Він народився і жив в Білорусі. Через переслідування влади попросив політичного притулку в Україні у 2006 році, проте не отримав його. Назустріч пішли в Естонії, де Миколі Іліну надали громадянство.

Світла пам’ять!

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