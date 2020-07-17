Зеленський про Шарія: не дуже красиво підвищувати собі рейтинг за рахунок президента

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент Володимир Зеленський прокоментував звинувачення на його адресу від блогера Анатолія Шарія, зазначивши, що той намагається підвищити свій рейтинг за рахунок рейтингу Президента, пише Укрінформ, передає NNS.

Про це Зеленський сказав, відповідаючи на запитання журналістів після засідання фракції "Слуга народу" 16 липня.

"Єдине, що мені здається, не дуже красиво, — спробувати підвищувати собі рейтинг за рахунок мого рейтингу, рейтингу президента чи моєї особистості, чи нашої партії. Мені здається, це неправильно і що повинно бути соромно. Навіть не знаю, що ще тут прокоментувати. Мені нецікаві ці люди, про яких ви говорите в цілому",

- зазначив президент.

Зеленський також прокоментував напади на представників "партії Шарія".

"Я не займаюся нападами на будь-яку партію. Я думаю, що засоби масової інформації це бачать. Знаючи, що в мене дуже ліберальне ставлення до ЗМІ, це правда. Мало того, що я не нападаю ні на пана Шарія, чи там "Нацкорпус". Мало того, вони говорять про мене такі речі, які, мені здається, соромно говорити в принципі людині про людину. Але, скажемо так, це їх життя",

- сказав глава держави.

Нагадаємо: раніше Шарій в одному зі своїх відео заявив, що в Офісі Президента "готували його вбивство".

Читайте ще: Суд відмовив "Партії Шарія" в трьох мільйонах держфінансування