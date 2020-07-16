Що з пораненим військовим, який залишився в сірій зоні разом з загиблим медиком?

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Що з пораненим військовим, який залишився разом з тілом загиблого медика на полі бою на Донбасі після обстрілу 13 липня? Це питання масово задають українці на різних ресурсах – від власних сторінок у Фейсбуці до сторінок ООС і Офісу президента. Проте майже три доби жодної інформації про долю пораненого українського військового не було.

Близько 15:00 16 липня в штабі ООС зробили заяву.

Командуванням Об’єднаних Сил вживаються всі необхідні заходи щодо пошуку та евакуації пораненого військовослужбовця,

- йдеться в повідомленні штабу ООС.

Як повідомлялося раніше, тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув біля Зайцевого 13 липня, вже передано на контрольовану Урядом України територію. Зараз триває підготовка до проведення ритуалу поховання героя. Прощання із полеглим відбудеться завтра, 17 липня, о 11:00 в місті Лиман Донецької області, на території центрального Храму.

Командування Об’єднаних сил робить все необхідне для передачі українській владі тіла загиблого військового медика.

За ініціативи української сторони від СММ ОБСЄ отримані гарантії режиму «Тиша» для пошуку третього військовослужбовця, який розпочався сьогодні о 12:00.

Іноземні партнери – на боці України та очікують, що Росія візьме на себе відповідальність, використає свій вплив на збройні формування, які вона підтримує. Тобто повною мірою виконуватиме власні зобов’язання за Мінськими домовленостями.

Згодом пост відредагували, прибравши з нього інформацію про пораненого. ЇЇ можна було побачити лише в історії редагувань. Через декілька хвилин пост зовсім видалили і опублікували новий, в якому йдеться тільки про тіло лейтенанта.

NNS пильно слідкує за ситуацією.

Тут був видалений згодом пост про пораненого.