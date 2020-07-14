Российская армия тянет трубопровод к Симферополю

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Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов России проложили более 50 километров трубопровода в аннексированном Крыму. Трубопровод соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища.

Видео работ опубликовало российское Министерство обороны, передает NNS со ссылкой на Страна.

Симферополь страдает из-за засухи, поэтому руководство Крыма попросило военное ведомство помочь с доставкой воды в город.

Первые подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов и эшелоны с необходимым оборудованием и материалами прибыли в Симферополь 11 июля.

Помогают высосать остатки водохранилища более 300 военнослужащих и более 140 единиц разной техники. Для подачи воды по трубопроводу будут использованы передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими установками.

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