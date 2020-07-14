Тіло військового медика та поранений сержант досі знаходяться на полі бою

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Як повідомляла раніше NNS , вчора, 13 липня, було підступно вбито українського військового медика в той час, коли він поспішав на допомогу пораненому сержанту. Ворог обстріляв групу в білих жилетах та касках попри попередню домовленість про режим тиші. Тіло загиблого медика, а також поранений досі не вдалося забрати українській стороні.

Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Військові ведуть переговори про пошук на полі бою сержанта, пораненого під час операції з евакуації загиблого, та тіла бойового медика, вбитого під час цієї операції. Про це повідомив командир 35-ї бригади полковник Микола Палас під час брифінгу на КПВВ «Майорськ». Вбитого, якого намагалася евакуювати група, наразі забрали підконтрольні Росії бойовики.

«Вчора ввечері було відомо, що командир взводу, який загинув на мінному полі, евакуйований до ворога. Ведуться переговори з представниками СЦКК, МНС і групи «Вантаж-200» для евакуації загиблого бойового медика та пошуку пораненого сержанта, який перебуває в тому ж районі, що і бойовий медик»,

– повідомив командир 35-ї бригади.

13 липня під час виконання бойового завдання в районі Зайцевого командир взводу підірвався на вибуховому пристрої та загинув на місці. На евакуацію його тіла була відправлена група з представників України в СЦКК, групи розмінування, групи супроводу та медика, повідомив подробиці Микола Палас. За його словами, група була маркована білими пов'язками на жилетах та білими касками, а ЗСУ отримали гарантії тиші від російських гібридних сил на період з 14:00 до 18:00.

«Не доходячи 15 метрів, у районі, де перебував загиблий, була влаштована підла засідка. Першим йшов сержант розвідвзводу, який прийняв на себе вогневий удар. Він був поранений, група відійшла, перегрупувалась, і на чолі з офіцером розвідки і бойовим медиком намагалась надати допомогу сержанту, який відповзав убік. Під шквальним вогнем із застосуванням гранатометів бойовий медик отримав поранення, несумісні з життям, і загинув на місці. Офіцер розвідки отримав контузію»,

– розповів командир бригади.

13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого. В угрупованні «ДНР» стверджують, що військові підірвалися на мінах. Після цього українська сторона нібито відкрила вогонь в напрямку Зайцевого.

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