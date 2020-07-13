В Слуге народа рассказали, какую проверку устроят для кандидатов на местные выборы

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Кандидаты в депутаты местных советов от "Слуги народа" могут пройти проверку на детекторе лжи. Об этом во время открытия офиса партии в Славянске заявил руководитель Донецкой областной организации Владлен Неклюдов, - сообщает NNS со ссылкой на издание "Восточный вариант".

Пока в регионе только лишь ищут подходящие кандидатуры, а проверку никому еще не устраивали.

"Каждый кандидат должен будет пройти через несколько этапов проверки. Не исключено, что одним из них и станет проверка на полиграфе. Еще, безусловно, мы рассчитываем на поддержку СМИ: если партия сделает ставку на какого-либо кандидата, а журналисты узнают о нем "темные" детали - напишите об этом, а мы уже сделаем соответствующие выводы. Но это, конечно, должны быть подтвержденные факты",

- сказал Неклюдов.

Внутри партии тоже решили устроить кандидатам жесткую проверку их прошлого. Для этого создают специальный отдел внутренней безопасности. Его специалисты будут проверять биографию претендентов на места депутатов местных советов и мэров.

К слову, в самими кандидатами в Донецкой области еще не определились.

"Мы пока еще не проводили переговоров и не встречались с какими-либо потенциальными кандидатами в мэры или же депутаты. Окончательных кандидатур нет ни в депутаты горсоветов, ни в городские руководители",

- говорит глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Напомним, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.

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