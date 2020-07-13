Юг Украины усилят военными

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Власти Херсонской области намерены увеличить количество военных в регионе. О подобных планах рассказал губернатор Юрий Гусев в интервью Lb.ua, опубликованном в понедельник, 13 июля.

"Мы также работаем над тем, чтобы увеличилось физическое количество военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории нашей области. Сегодня мы, в том числе из коммунальной собственности Херсонской области, передаем имущество для Минобороны - для размещения дополнительных подразделений Вооруженных сил", - сообщил он, передает NNS со ссылкой но korrespondent.net.

Глава ОГА также сообщил, что обратился в СНБО с предложением усилить меры защиты на юге Украины.

"Я обратился к аппарату Совета нацбезопасности и обороны с предложением провести отдельное закрытое заседание СНБО, посвященное комплекса мероприятий на юге Украины по усилению возможностей Вооруженных сил и возможным вызовам, которые несут с собой, в том числе, те климатические изменения, которые сегодня ставят под угрозу выживание на севере Крыма из-за отсутствия днепровской воды",

- сказал Гусев.



Кроме того, он сообщил, что осенью запланированы совместные с эстонцами обучения в рамках усиления территориальной обороны.



Гусев напомнил, что в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Эстонию состоялось подписание Декларации о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны на Херсонщине между министерствами обороны стран, после чего началась подготовка общего совместного пилотного проекта по теробороне. "

Уже осенью мы планируем провести масштабные учения",

- уточнил он.



"Наши учения продлятся около месяца. И мы сейчас совместно с Оперативным командованием Юг и Генштабом ВСУ определяемся по конкретным датам с учетом тех учений, которые планирует провести страна-агрессор. Мы будем привлекать и резерв, и другие, необходимые для эффективной теробороны Херсонской области силы и средства по модели Союза обороны Эстонии Кайтселийта ", - отметил Гусев.

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