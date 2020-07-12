У Кремлі заявили, що знайти заміну Мінським угодам буде складно

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в етері російського телеканалу заявив, що нову базу для переговорів між Росією та Україною буде «надзвичайно складно» створити, передає Громадське, інформує NNS.

Про це повідомляє ТАСС.

«РФ не розуміє, чи виходить Україна з Мінських угод чи ні, але створити нову базу для врегулювання буде складно»,

— сказав Пєсков.

Водночас, як цитує його слова NEWS.ru, представник Кремля вважає, що вихід Києва з домовленостей не сподобається учасникам переговорного процесу і позбавить їх бази, на якій він ґрунтується.

«На милування нема силування, але вихід України з мінського комплексу заходів явно не сподобається ні Берліну, ні Парижу, ні Москві»,

— сказав Пєсков, пише УП.

За його словами, для вироблення будь-якого альтернативного документа буде необхідний діалог з представниками невизнаних самопроголошених республік. Водночас Київ геть відмовляється від цього діалогу, каже Пєсков.

«Ми дивимося на заяви представника українського керівництва, які все частіше і частіше, все наполегливіше говорять про те, що Мінські домовленості потрібно міняти. Чи означає це офіційний вихід Києва з Мінського комплексу заходів або не означає, ми поки не знаємо,

— сказав Пєсков.

Перед цим заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак вимагав від президента або прем’єр-міністра України спростувати чи підтвердити слова першого заступника голови української делегації в ТКГ та віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова про необхідність перегляду Мінських угод.

8 липня своєму блозі на Atlantic Council Резніков написав, що Мінські угоди не відображають нинішніх реалій і потреб щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, а Заходу варто підтримати їх перегляд, що дозволить реально змінити ситуацію.

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