У "Слузі народу" кандидатів на місцеві вибори хочуть перевіряти на поліграфі

- 12 лип. 2020
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У партії "Слуга народу" заявили, що кандидатів на місцеві вибори можуть перевіряти на поліграфі, передає rubryka.com, інформує NNS.
Про це на відкритті офісу партії "Слуга народу" в Слов'янську сказав голова Донецької обласної організації "СН" Владлен Неклюдов, пише Східний варіант.
"Кожного нашого кандидата очікує кілька етапів перевірки. Не виключено, що буде і перевірка на поліграфі.
Ми також розраховуємо на підтримку ЗМІ у цьому питанні: якщо раптом ми зробимо ставку на кандидата, а журналістам стануть відомі якісь "темні" подробиці про нього – пишіть про це, і ми обов'язково зробимо висновки. Зрозуміло, це повинні бути підтверджені факти",
– розповів Неклюдов.
Відзначається, що вимоги до кандидатів будуть пред'являтися дуже високі.
Для того, щоб запобігти попадання в команду людей зі "скелетами в шафі", в структурі організації створюється відділ внутрішньої безпеки, який буде займатися перевіркою кандидатів.
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