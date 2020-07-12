У "Слузі народу" кандидатів на місцеві вибори хочуть перевіряти на поліграфі

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У партії "Слуга народу" заявили, що кандидатів на місцеві вибори можуть перевіряти на поліграфі, передає rubryka.com, інформує NNS.

Про це на відкритті офісу партії "Слуга народу" в Слов'янську сказав голова Донецької обласної організації "СН" Владлен Неклюдов, пише Східний варіант.

"Кожного нашого кандидата очікує кілька етапів перевірки. Не виключено, що буде і перевірка на поліграфі. Ми також розраховуємо на підтримку ЗМІ у цьому питанні: якщо раптом ми зробимо ставку на кандидата, а журналістам стануть відомі якісь "темні" подробиці про нього – пишіть про це, і ми обов'язково зробимо висновки. Зрозуміло, це повинні бути підтверджені факти",

– розповів Неклюдов.

Відзначається, що вимоги до кандидатів будуть пред'являтися дуже високі.

Для того, щоб запобігти попадання в команду людей зі "скелетами в шафі", в структурі організації створюється відділ внутрішньої безпеки, який буде займатися перевіркою кандидатів.

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