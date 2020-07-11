На Донбасі загинув український військовий, ще троє поранені за добу

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На Донбасі 10 липня загинув український військовий, ще троє отримали поранення. Про це NNS повідомляє з посиланням на ранкове зведення штабу ООС.

Як стало відомо NNS , 10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси та стрілецьку зброю. Підрозділи Об’єднаних сил впевнено стримували агресію противника, повністю контролюючи ситуацію на лінії розмежування сторін.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», ворог відкривав вогонь у бік позицій українських захисників з мінометів калібру 120 мм поблизу Причепилівки, Оріхового, Троїцького та Хутору Вільного. На підступах до Новотошківського та Новолуганського, окрім цього калібру, противник здійснив обстріли ще й з 82-х мм мінометів. Крім того, по оборонних укріпленнях наших захисників поблизу Катеринівки агресор задіяв протитанковий ракетний комплекс.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», окупанти неодноразово вели вогонь по захисниках Водяного, використавши при цьому міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. У передмісті Авдіївки загарбники обстріляли наші опорні пункти з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також факти збройної активності противника зафіксовано біля Невельського, де противник двічі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А на підступах до Лебединського – з автоматичних станкових гранатометів.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів, на превеликий жаль, один український захисник загинув, ще троє – отримали поранення. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненим воїнам бажає скорішого одужання.

Для придушення вогневих засобів загарбників наші оборонці оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Українська відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність.

За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили трьох та поранили ще трьох загарбників. Окрім того, за уточненими даними, 9 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих.

Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм біля Водяного.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Раніше ми повідомляли: Втрати на Донбасі: Один військовий загинув, троє поранених 8 липня

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