Можливість вступу випускників з ОРДЛО без ЗНО: Зеленський підписав закон

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей» № 744-ІХ.

Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

«Ми боремося за молодь на тимчасово окупованих територіях, за їхній розум і талант. Тому потрібно максимально заохочувати таких випускників переїжджати на підконтрольну Україні територію, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти»,

– цитує преслужба ОПУ слова Володимира Зеленського.

Закон, який підписав президент, розширює права вступу до закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу та населених пунктів, що перебувають на лінії зіткнення. Зокрема, вони зможуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти за квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти і науки України.

Наразі вступники з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей можуть претендувати на безкоштовне навчання лише в обмеженому переліку українських закладів вищої освіти.

Для зазначеної категорії абітурієнтів вступ відбуватиметься за результатами вступних іспитів або на основі ЗНО – за власним вибором.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, закон «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей» Рада ухвалила 3 липня.

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