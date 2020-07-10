У Москві заявляють, що Порошенко не вітав Путіна з Днем Росії, але на сайті Кремля збереглося повідомлення

Завантажте мобільний додаток сайту

У Кремлі заявили, що екс-президент України Петро Порошенко не вітав президента РФ Володимира Путіна з Днем Росії 12 червня 2014 року, пише УНІАН, передає NNS.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Не можу підтвердити цей факт (факт вітання - ред.). Жодних обмінів вітальними посланнями, які протокольно передбачені під час таких національних свят, не здійснювались, і не здійснюється, власне, і зараз, на жаль»,

- сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, могла б адміністрація президента Росії надати докази відповідного привітання чи спростувати цю інформацію.

На уточнювальне запитання УНІАН, чи могло звучати таке вітання під час телефонних розмов, Пєсков сказав:

«Мені не відомо про телефонні розмови, під час яких лунали такі поздоровлення».

Але УНІАН відзначає, що на сайті Кремля збереглося повідомлення про ту розмову.

«Відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Президентом України Петром Порошенком. П.Порошенко поінформував В.Путіна про його план по врегулюванню ситуації на південному сході України. Крім того, президенти обговорили питання розвитку двосторонніх відносин. П.Порошенко також привітав В.Путіна з національним святом - Днем Росії»,

- йдеться у повідомленні на сайті Кремля.

Скріншот з сайту http://kremlin.ru/

Раніше нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук в прямому ефірі телепередачі «Свобода слова» заявила, що Петро Порошенко в 2014 році привітав Володимира Путіна з Днем Росії. У відповідь Порошенко звинуватив її у брехні і звернув увагу, що інформація про нібито "привітання" вказана на сайті Кремля.

Верещук зазначила, що інформацію знайшла "у багатьох джерелах".

Напередодні, під час ефіру ток-шоу «Право на владу» Верещук, звертаючись до співголови фракції «Європейська соліларність» Артура Герасимова, попросила або підтвердити, або спростувати цю інформацію. У випадку спростування вона обіцяла вибачитись.

На прохання УНІАН підтвердити автентичність телефонної розмови Порошенка і Путіна 30 квітня 2015 року, Пєсков заявив:

«Перше: ми ніколи не коментуємо і ніколи не розкриваємо деталі міжнародних розмов нашого президента із закордонними візаві, за винятком тієї інформації, яку ми даємо в повідомленнях прес- служби. Друге: що стосується опублікованого запису - мені не відомо, що така розмова мала місце і також я не можу нічого сказати про автентичність цього запису».

При цьому він наголосив, що в Кремлі розуміють, про який запис в інтернеті йдеться.

Як повідомлялось раніше, 9 липня позафракційний народний депутат Андрій Деркач опублікував ще одну частину записів розмов нібито Порошенка з колишнім віце-президентом США Джозефом Байденом і Путіним.

Зокрема, Деркач оприлюднив записи розмов людей з голосами, схожими на Порошенка і Путіна від 30 квітня 2015 року. У розмові співрозмовники нібито торкалися тем розміщення миротворців, Мінського процесу й інших.

У пресслужбі партії "Європейська солідарність" назвали оприлюднені Деркачем записи черговою ретельно компільованою фальсифікацією.