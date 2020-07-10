Стало відомо, скільки російських військових в анексованому Криму

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Стало відомо, скільки російських військових базуються в анексованому Криму. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Як стало відомо NNS , наразі в анексованому Криму перебувають 32,5 тисячі російських військових. Цю інформацію підтвердив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Зокрема, Наєв щодо кількості російських військових та військової техніки на півострові заявив, що в Криму знаходяться 200 бронемашин, 31 танк, 100 артилерійських систем, 34 гелікоптери, 63 літака, 684 одиниці військової техніки, 32 500 російських військовослужбовців.

«Хочу додати, що саме сухопутне угруповання становить 11,5 тисяч осіб. Йдеться про весь склад на тимчасово окупованій території, туди входять і Військово-морські сили російські, а також сили і засоби протиповітряної оборони. Безпосередньо сухопутне угруповання складається з двох бригад і одного батальйону»,

– уточнив Наєв.

Він нагадав, що Україна посилила розвідку в кримському напрямку і додав, що загрози наступу з окупованого Криму на Херсонщину наразі немає.

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