Зеленський переїхав до «Конча-Заспи»: в ОП пояснили, чому (фото, відео)

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Володимир Зеленський з родиною переїхав до резиденції «Конча-Заспа», так званої «дачі Ющенка». Про це NNS повідомляє з посиланням на сюжет проекту «Схеми». Вже після оприлюднення розслідування в Офісі президента підтвердили факт переїзду та пояснили, чому голова держави був змушений прийняти таке рішення.

Як стало відомо NNS , державна дача «Конча-Заспа» щойно відремонтована. Ремонт тут почався наприкінці 2019 року. Майже 200 тисяч гривень із державного бюджету було витрачено на послуги з «аварійно-відновлювальних робіт з поточного ремонту будинку», ще 110 тисяч гривень пішло на «ремонт системи пожежної сигналізації».

У резиденції мешкав президент Віктор Ющенко у свою каденцію, а потім і при президентові Януковичу. Родина Ющенків виїхала звідси у 2014-му році виїхали, і більше там ніхто не мешкав.

Володимир Зеленський почав користуватися державною дачею у липні 2020.

В Офісі президента зазначили, що президент користуватиметься державною дачею тимчасово, аже зараз йому просто немає де жити.

«Глава держави у липні 2020 року продав будинок у с. Іванковичі в Київській області. Крім того, Володимир Зеленський здійснив продаж земельної ділянки, на якій розташований проданий будинок. Президент України з сім’єю тимчасово проживатиме у державній резиденції «Конча-Заспа»,

— зазначили в ОП.

Відомо, що будинок і земельну ділянку в Іванковичах придбала дружина заступника керівника фракції Слуга народу в парламенті Юрія Кисіля (якого призначено куратором місцевих виборів на Дніпропетровщині) - за 13,5 млн гривень.

«Схеми» нагадали слова тоді ще кандидата у президенти Зеленського у відповідь на запитання чи буде він користуватись державними резиденціями в разі перемоги на виборах.

«Нехай у цих резиденціях живуть дітки якісь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції — я не бачу в них взагалі ніякого сенсу. Коли ми їздимо по Європі, ми бачимо старі резиденції королів, що це сьогодні? Це все – для екскурсій»,

— сказав він тоді.

Видання depo.ua показало, як виглядає колишній будинок Зеленського і його нинішнє помешкання. Фото дачі «Конча-Заспа» зроблені ще до ремонту.

Старе помешкання Зеленського, продане депутату від «Слуги народу»

Державна дача

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