Грошей не буде: суд відмовив Шарію

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Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог “Партії Шарія” до Національного агентства з питань запобігання корупції. Позов стосувався державного фінансування політсили. Про це NNS повідомляє з посиланням на портал Чесно.

Як стало відомо NNS , “Партія Шарія” звернулася до суду з позовом із двох питань:

визнання протиправною бездіяльності НАЗК щодо нездійснення розподілу коштів державного фінансування статутної діяльності політичних партій за 2019 рік на користь “Партії Шарія”;

стягнення з Державного бюджету України через Національне агентство з питань запобігання корупції коштів державного фінансування статутної діяльності політичних партій за 2019 рік на користь політичної партії “Партія Шарія” в розмірі 3,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, під час парламентських виборів “Партія Шарія” отримала 2,23% голосів виборців і разом із п’ятьма іншими партіями, які набрали від 2% до 5%, набула права на державне фінансування. Таке право вони одержали відповідно до чинних на той момент норм закону “Про політичні партії в Україні”. Згідно з ними, право на держфінансування мали всі партії, котрі здобули понад 2% голосів виборців. Однак 16 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, яким було підвищено бар’єр для отримання держкоштів до 5%, позбавивши таким чином постфактум позапарламентські партії державних грошей.

Через те, що зміни до закону затвердили вже після набуття позапарламентськими партіями права на держфінансування, виникла дискусія щодо того, відколи потрібно застосовувати норму, яка підвищила бар’єр до 5%, – від дня набрання цими змінами чинності чи вже після наступних виборів. Посилаючись на роз’яснення Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики, НАЗК, зрештою, ухвалило рішення, що позапарламентські партії таки отримають держфінансування, але лише за період від першого дня скликання нового парламенту до дня, коли набрали чинності зміни до закону “Про політичні партії в Україні” (17 жовтня).

Загалом за період від 30 серпня до 31 грудня 2019 року НАЗК мало розподілити між партіями парламенту нового скликання та позапарламентськими партіями 122,5 мільйона гривень. Згідно з чинними на той час нормами закону, у рік виборів держкошти за період від дня першого засідання Верховної Ради до кінця року повинні бути виділені вже в новому бюджетному році, тобто 2020 року. Тоді ж НАЗК мало розподілити ці гроші між партіями.

У процесі розгляду справи НАЗК не заперечувало права “Партії Шарія” на фінансування статутної діяльності. Однак у бюджеті на 2020 рік коштів для партій за період від 30 серпня до 31 грудня не передбачили, а отже, НАЗК не мало що розподіляти.

За 2019 рік держкошти не отримали ані парламентські, ані позапарламентські партії.

НАЗК під час розгляду справи зауважило, що фінансування статутної діяльності політичних партій від 30.08.2019 до 17.10.2019 (період, за який держкошти мали одержати позапарламентські партії) у державному бюджеті на 2020 рік не передбачено, а тому розв’язання цього питання потребує додаткового виділення коштів з держбюджету шляхом внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, що, відповідно до Бюджетного кодексу України, належить до виключних повноважень Верховної Ради України.

Повноваження Нацагентства обмежені лише розподілом виділених коштів. НАЗК у свою чергу зверталося з цим питанням до Міністерства фінансів України.

Водночас, як зазначено в рішенні суду, Мінфін доповів Кабінету Міністрів України про те, що питання збільшення видатків на фінансування статутної діяльності політичних партій може розглядатись у порядку, визначеному статтею 52 Бюджетного кодексу України, після подолання негативних явищ в економіці України, викликаних пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, з урахуванням можливої економії коштів бюджету завдяки реалізації політичними партіями права на відмову від держфінансування їхньої статутної діяльності та законодавчо визначеної необхідності збільшення видатків на цю мету.

Суд вирішив відмовити “Партії Шарія” в задоволенні позову проти НАЗК, оскільки в роботі Нацагентства “відсутні протиправні дії”.

Таким чином суд підтвердив, що позапарламентські партії мають право отримати кошти з держбюджету за період від 30.08.2019 до 17.10.2019, але коли це станеться й чи станеться взагалі, наразі не відомо. Це залежить від дій Кабміну та Верховної Ради, які повинні затвердити зміни до держбюджету.

Нагадаємо, відтепер, аби перерахувати гроші політичній партії, необов’язково йти до банку чи поштового відділення, а також не потрібно разом із внеском подавати спеціальну заяву. Фактично зміни легалізують пожертви партіям через системи онлайн-переказів.

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