Зеленский сознался, что "припрятал" 5 миллионов

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства.

Как сказано в заявлении пресс-службы Офиса президента в социальных сетях, речь идет о том, что Зеленский не предоставил сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

"В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов.

Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", – сказано в сообщении.

Зеленский добавил, что "все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством".

Подписчики в фейсбук, напоминают Зеленскому:

«"Якщо я хоч раз порушу закон, я піду"(В.А..Зеленський. Із передвиборчих обіцянок)»

Напоминаем, что Президент Украины Зеленский уже не один раз нарушал Закон Украины. Первый раз когда «засветил» свой бюлетень и потом несколько раз во время карантина.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України