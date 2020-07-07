Экс-министр Омелян пригрозил Зеленскому

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Экс-министр Омелян считает, что Владимиру Зеленскому может реально грозить тюрьма. Об этом бывший глава министерства инфрастуктуры эмоционально написал в своем Facebook.

При этом отставной чиновник зашел издалека, написав весьма пространное размышление о вшах и гнидах. Это немного странно, потому что, если не врет Википедия, то он имеет образование финансиста и экономиста, а не дерматолога, пишет NNS со ссылкой на today.ua.

Владимир Омелян вспоминает известную поговорку о московских вшах и украинских гнидах, которую, по его мнению, ошибочно приписывают Петлюре. Так вот, Омелян считает, что украинских гнид лелеют именно московские вши.

"Кремль особенно радуется, когда львовянин Сташинский убивает Бандеру, когда галичанка-директриса «Радио Свободы» становится пресс-секретарем российского агента на посту Президента Украины, когда мэр Рава-Русской озвучивает тезисы Пескова. Это такой утонченный юмор российских убийц...",

- пишет экс-министр и, конечно же, не забывает напомнить, что Украина ежедневно ведет бой именно с Кремлем.

Вдохновившись своими размышлениями о паразитах, господин Омелян, переходит на персоналии. И, конечно, на президента Зеленского, которого он "не очень любит". Он угрожает Зеленскому тюрьмой, причем пишет, что Зеленский даже сам не поймет, как так случилось, что он угодил за решетку.

"Первый Президент Украины, который пойдет в тюрьму, будет не Порошенко. И даже, к сожалению, не Янукович. Это будет Зеленский",

- вангует Омелян.

Он также делает ремарку, что после Зеленского наступят "долгие годы тяжелого труда". Это, очевидно, чтобы "нарид" не расслаблялся и не думал, что с возвращением команды Порошенко на всех сразу упадет манна небесная. Ну, на кого-то может и упадет, но остальным придется долго и трудно работать. В общем, мантра о "папередниках" была и остается ключевой в украинской экономике.

Далее адепт украинского гиперлупа объясняет, за что будет сидеть Зе и его команда.

"Вы сейчас сдаете и уничтожаете Украину. И это очень не нравится абсолютному большинству украинцев, которые хотят жить в успешной, сильной и независимой Украине-Руси!",

- пишет бывший министр.

Относительно большинства он, конечно, загнул, потому что в прошлом году большинство уже дала оценку Порошенко и его команде. И даже в этом году, когда рейтинг Зеленского очень просел (и корить его, конечно, есть за что) и он, и его партия остаются лидерами всех опросов.

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