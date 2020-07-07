ВИДЕОФАКТ - «Слуга народа» Верещук оправдалась перед Порошенко за свою ложь

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Популярный политический аналитик и блогер Павел Нусс на своей странице в Facebook сообщает, что телеграмм-канал «Путч» опубликовал съемки вне эфира оправданий нардепа от «Слуги народа» Ирины Верещук перед пятым президентом Петром Порошенко за свою ложь, сообщает NNS со ссылкой на Replyua.net.



Павел Нусс отмечает, как видно из заявлений на вчерашнем эфире в ток-шоу «Свобода слова на ICTV», «слуги» лучше поверят рупору Кремля Дмитрию Пескову, чем словам президента своей страны. Это все, что нужно знать о команде Владимира Зеленского, которую он привел сегодня к власти.



Нардеп фракции «Слуга народа» Ирина Верещук на всю страну в прямом эфире обвинила Петра Порошенко в том, что он в 2014 году направил свои искренние поздравления хозяину Кремля Путину с Днем России. Впрочем, Верещук отказалась назвать первоисточник. Его удалось установить только во время рекламной паузы. Оказалось, что Ирина Верещук цитировала пресс-секретаря Владимира Путина. Именно это сообщение и распространили в основном пророссийские СМИ в Украине.

Верещук справилась со своей задачей – напористо и нахрапом обвиняла Порошенко в том, что он манипулятор, а, когда дошло дело до того, что ей пришлось признаться в том, что они цитирует слова Пескова, то Верещук в свое оправдание заявила, что она просто обыватель и прочитала новость после чего ее просто озвучила, у нее, мол нет времени ее перепроверять.

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