ФОТОФАКТ. Шарий подослал в сортир к Зеленскому шпиона с ватной палочкой

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Одиозный Анатолий Шарий пригрозил президенту Владимиру Зеленскому исследовать его испражнения и, вероятно, даже обнародовать данные их анализа.

Соответствующий пост, изобилующий намеками, был опубликован на странице пропагандиста в Telegram в ночь на понедельник, 6 июля, передает NNS со ссылкой на "ДС".

"Владимир Александрович, после прекрасных игрищ Вашего Офиса с "Шарий наркоман" и "Шарий тр*хал детей" Вы не будете сильно огорчены, если я сообщу Вам о том, что в одесском ресторане "Рыба" Вы сходили в туалет, а за Вами туда зашел неприметный человек? Вы ведь не огорчитесь, если я скажу Вам, что человек зашел туда с маленькой колбочкой и ваткой на палочке, самой обычной ваткой, которой уши чистят? И уж я уверен, что Вы не огорчитесь от того, что произойдет дальше",

- написал Шарий, не уточнив, что именно может произойти дальше, и зачем "неприметному человеку" ватная палочка.

Далее он написал следующее: "Или меня намеренно такими жесткими методами натравливают на Вас Смирнов и Тимошенко по советам мудрых мудрецов, или Вы реально совсем сошли с ума. Принимается, я всегда подстраиваюсь под условия игры".

Вскоре Шарий удалил свой пост о биоматериалах Зеленского и ватной палочке, однако, как говорят в таких случаях, "Google помнит все" - в кэше поисковика осталось странное сообщение.

Что именно имел в виду пропагандист, пока не очень понятно. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что Шарий пригрозил Зеленскому обнародовать анализ его кала или мочи, тем самым якобы подтвердив употребление президентом запрещенных веществ.

"Раньше говорили, что фанаты Шарикова жрут г*вно в переносном смысле, а теперь можно говорить и не в переносном",

- констатировал пользователь Сергей Кухарский.

"Я думаю, не о том виде испражнений шла речь. Думаю, они взяли анализ мочи из-под ободка и проверят его на наркотики",

- предположил Дмитрий Яровой.

Хочется отметить, что на сайте «Шария» в контактах, не указан «телеграм-канал». Возможно данный канал не принадлежит Анатолию Шарию.

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