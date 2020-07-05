У підозрюваних по справі Шеремета почалися проблеми зі здоров’ям

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У підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко почалися проблеми зі здоров’ям. Вони перебувають у СІЗО вже понад 200 днів. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське радіо.

Як стало відомо NNS , про це розповіли адвокат Антоненка Станіслав Кулик та цивільний чоловік Кузьменко Петро Киян.

За словами Кияна, у Юлії Кузьменко з’явилися збої ритму серця та проблеми із тиском.

«У зв’язку з тим, що дуже висока температура в камері — вона не провітрюється, вікна не відкриваються — починаються збої ритму серця, починаються проблеми із тиском, з суглобами і воно з кожним днем накопичується і погіршується. 206 днів в темній камері — це дуже багато»,

— наголосив Киян.

Адвокат Кулик розповів, що його підзахисному Антоненку вже близько тижня не надають меддопомогу.

«У нього болить нога і там щось з судинами та венами, я не медик точно не скажу, і ми, звісно, пишемо відповідні клопотання і заяви, але поки що йому медичну допомогу так і не надали»,

— розповів Кулик.

4 липня у Києві відбулася акція під назвою «200 днів брехні» на підтримку підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета — Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

22 травня стало відомо, що поліція закінчила досудове розслідування у справі про вбивство журналіста Шеремета

Раніше стало відомо, що фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета змінили підозри

Андрій Антоненко тепер є не організатором убивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко також є виконавцем, а Яна Дугарь — пособником.

У провадженні тепер зазначається, що Кузьменко заклала вибухівку разом із Антоненком, але не натискала на спусковий пристрій: раніше в підозрі йшлося, що вона і закладала вибухівку, і натискала на спусковий пристрій.

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