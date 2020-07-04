Стало відомо, що робитиме Зеленський в Одесі

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Перші вихідні липня президент Зеленський проведе на Одещині. Стала відома програма його перебування там. Про це NNS повідомляє з посиланням на trassae95.com.

Згідно інформації, отриманої NNS , ряд Telegram-каналів опублікували програму візиту. Вона передбачає:

4 липня

участь у відкритті школи у Южному (11:20),

ознайомлення з роботою «ТІС» (12:05) та ОПЗ (13:05),

огляд танкера Delfi (16:25),

переїзд до готелю «Немо» (17:25)

далі - вільний час.

5 липня

Зеленський візьме участь у святкових заходах до Дня ВМФ ВМС України, які розпочнуться о 8:30.

З 11 години у президента вільний час

о 19:00 він покине Одесу.

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