Нардепов поймали на переписке про отставку главы НБУ: доллар по 30 - легко

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Депутаты от партии "Слуга народа" попались в стенах Верховной Раде на новой скандальной переписке. Во время обсуждения отставки главы НБУ Якова Смолия парламентарии успели напророчить украинцам доллар по 30 гривен.

Переписку в своем смартфоне читал во время заседания депутат от СН Владимир Захарченко, пишет NNS со ссылкой на РБК-Украина.

Участники обмена сообщениями: глава фракции Давид Арахамия, Роксолана Пидласа, Никита Потураев, Макс Бужанский и другие неизвестные депутаты.

Кроме вопросов касающихся курса доллара, отставки Смолия, возможной инфляции, нардепы успели обсудить и вероятные кандидатуры на должность главы НБУ. Среди них всплыло и имя Арсения Яценюка, что по мнению депутатов может стать "политической ж*пой".

"Справедливости ради нужно отметить, что ставка (рекордно низкая учетная ставка. – Ред.) бы не падала, если бы не давили постоянно. К Смолию хорошее у всех отношение, но он не может работать в таких условиях, он хочет иметь инфляцию 1,9%, не хочет делать эмиссию, а все страны сейчас вливают деньги в экономику, жертвуя инфляцией в угоду росту потребления",

– написал Давид Арахамия про Смолия.

"Сколько мы хотим инфляцию? Просто чтобы знать, к чему готовиться",

– спросила у главы фракции СН нардеп Роксолана Пидласа.

"Курс на днях 30 будет легко. Будет тогда большая инфляция",

– ответил еще один нардеп, номер которого не подписан.

Что касается кандидатов на должность главы Нацбанка, то в переписке обсуждался Даниил Гетманцев, нардеп от "Слуги народа", а также вероятность получения должности Арсением Яценюком.

"...Как думаете, президент пойдет на это (назначение Яценюка. – Ред.)? Для нас, честно говоря, это станет политической ж*пой",

– пишет один из депутатов.

Максим Бужанский пишет, что если "Слуги народа" не могут избрать своего главу НБУ, то стоит расходиться.

Арахамия напоследок отметил, что все "плохо кончится, если мы обос*емся с новым менеджментом – здесь действительно есть риски". После чего добавил, что "наша тенденция кадровая – каждое новое назначение хуже предыдущего".

А Никита Потураев пожелал коллегам напоследок "спокойной ночи, возможно, последней в нашей жизни".

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