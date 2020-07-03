Вилучення клістронів у ракетних бригадах ЗСУ: у ДБР розпочали службове розслідування

Завантажте мобільний додаток сайту

За фактом вилучення військових приладів (клістронів) із трьох ракетних бригад Повітряних сил Збройних сил України, у Державному бюро розслідувань розпочали службове розслідування. Про це з посиланням на пресслужбу ДБР передає УНН, інформує NNS.

"2 липня 2020 року о 22:50 вилучені військові прилади (клістрони) були повернуті у військові частини. За фактом вилучення військових приладів із військових частин Повітряних сил Збройних сил України у Державному бюро розслідувань розпочате службове розслідування. На час якого посадові особи, причетні до вилучення техніки, відсторонені від займаних посад. За результатами службового розслідування буде вирішено питання щодо їх подальшого звільнення", - повідомили у ДБР.

Зазначається, що наразі матеріали кримінального провадження витребувані із територіального управління ДБР, розташованого у Хмельницькому, та передані для подальшого розслідування до Головного слідчого управління ДБР.

"Також, за матеріалами управління внутрішнього контролю, головним слідчим управлінням ДБР відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками ДБР та СБУ під час вилучення військового майна (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України)", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький у четвер провели обшуки у трьох ракетних бригадах Повітряних сил ЗС України.

Під час слідчих дій ДБР на території кількох військових частин Повітряних сил Збройних сил України вилучили 7 приладів НВЧ.