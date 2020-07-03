У Раді показали, як виглядатиме бюлетень для голосування за відкритими списками (фото)

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Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура опублікував проєкт бюлетеня, який у четвер затвердив комітет з питань організації державної влади, передає Главком, інформує NNS.

Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі.

«На засідання комітету затвердили зміни до виборчого кодексу. Бюлетень для голосування за відкритими списками тепер буде виглядати так», – повідомив нардеп та опублікував фото бюлетеня.

Олександр Качура є заступником голови комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку.

Відкриті списки ‒ це коли виборець може впливати на місце кандидата у списку партії, за яку голосує і цим змінювати його позицію у ньому.

Голосуючи за системою відкритих списків, виборці можуть суттєво збільшити шанси конкретного кандидата від улюбленої партії пройти в парламент. Відтак, конфігурація списку, який на старті запропонувала партія, може кардинально змінитися на фініші голосування. І саме виборці мають на це великий вплив, а не верхівка партії, як у системі із закритими списками. Отже за такої системи партійний список відкритий до впливів з боку виборців, інформує Радіо Свобода.

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