В Україні відкрили ділянки для голосування по Конституції РФ

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Чотири дільниці для голосування за поправки до Конституції РФ відкрилися в Україні без будь-яких проблем. Про це NNS повідомляє з посиланням на Багнет, який, в свою чергу, посилається на російський ТАСС.

Як стало відомо NNS , Ділянки розташовані в російському посольстві в Києві, а також у генеральних консульствах у Львові, Харкові та Одесі.

"Всі чотири виборчих дільниці для голосування з питання внесення поправок до Конституції Російської Федерації відкрилися вчасно",

— розповів дипломат.

Відзначається, що обстановка біля посольства у Києві спокійна, також як і в Харкові, Львові та Одесі. При цьому в центрі Харкова збираються радикали, які мають намір йти до генерального консульства РФ, де проходить голосування, щоб блокувати його.

Зазначається, що в Україні на консульському обліку перебувають більше 150 тисяч росіян, ще близько 10 тисяч проживають в країні тимчасово. Голосування за поправки до Конституції Росії проходить з 25 червня по 1 липня. Підрахунок голосів буде здійснюватися 1 липня після 20.00 за місцевим часом у всіх російських регіонах.

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