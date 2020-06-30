Зеленський та Бойко вийшли б до другого туру виборів президента – опитування

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У другий тур виборів президента України, якби вони проводились зараз, вийшли б чинний президент Володимир Зеленський та лідер «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко, йдеться в соціологічному дослідженні Центру Разумкова, повідомляє NNS з посиланням на Радіо Свобода.

Як стало відомо NNS , 34,6% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, підтримують Зеленського, Бойка – 20%. За ними іде п’ятий президент та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко.

Баланс довіри-недовіри до Порошенка становить мінус 60,1%, до Бойка – мінус 45%, до Зеленського – мінус 9,9%.

Дослідження проводили 17-24 червня. У ньому взяли участь 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Що ж стосується партій, то на виборах у Верховну Раду, якби вони відбувалися у червні 2020 року:

30,3% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова,проголосували б за партію «Слуга народу»,

21,8% - за «Опозиційну платформу - За життя»,

15,7% - за «Європейську солідарність»,

8,5% - за «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина».

Про це свідчать результати опитування, повідомляє NNS з посиланням на Українські Новини. Респондентів запитали, за яку партію вони б проголосували, якби парламентські вибори відбулися у наступну неділю.

Якщо розраховувати проценти по відношенню до тих, хто голосував би і визначився з вибором (саме такі показали ближче всього до можливих результатами виборів), то бар'єр у 5% подолали б і пройшли в Раду лише чотири партії: «Слуга народу», «Опозиційна платформа», «Євросолідарність» і «Батьківщина».

Партія «Голос», яка пройшла в нинішнє скликання парламенту, отримала б лише 2,3% голосів. Ще 3,4% набрала б «Громадянська позиція», 3,2% - «Сила і честь», 2,3% - «Опозиційний блок», 1,9% - «Самопоміч», 1,8% - «Партія Шарія» і «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», 1,7% - «Українська стратегія Гройсмана», 0,9% - Радикальна партія Олега Ляшка, 0,5% - «Національний корпус», 0,2% - «Народний фронт».

Сумарно 3,7% опитаних проголосували б за інші партії, проте які саме – не зазначено. Опитування проводилося з 17 по 24 червня методом особистого інтерв'ю серед 2 017 повнолітніх респондентів з усіх регіонів підконтрольній території

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