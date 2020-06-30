Третьякова назвала звинувачення на свою адресу аморальними

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Скандально відома нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова виступила на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання «Сьогодні» та пряму трансляцію сесії від 30 червня.

Як стало відомо NNS , голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів народний депутат від «Слуги народу» Галина Третьякова, яка потрапила в скандал після заяви про те, що деякі українці заводять «дітей дуже низької якості», стверджує, що проти неї ведеться інформаційна кампанія.

Про це політик заявила під час виступу в парламенті.

«Інформаційна кампанія, яку розгорнули проти мене, є аморальною і абсурдною. Термін – «якість дітей» – не мій. Те, що я його використовувала в публічній площині, я вибачаюся перед усіма українцями ... Термін не мій, а використовувався Гері Беккером – нобелівським лауреатом... Всі діти прекрасні, божий дар... Мова йде не про бідність, як ви маніпулюєте. Мова йде про те, що соціальна політика повинна бути спрямована не від бідних до бідних, а багатих до бідних. І те, що ви робите, це негідна поведінка. Жоден інформаційний кілер не переконає мене у зворотному»,

- заявила вона.

За словами Третьякової, інформаційна кампанія «свідчить про одне – наша команда і я особисто наступили на хвіст інтересам впливових людей».

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи можливість звільнення Третьякової з посади голови комітету ВР, зазначив, що до нього з цьго питання не зверталися ні сама нардеп, ні фракція «Слуга Народу». Якщо звернення будуть, парламент може розглянути питання.

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