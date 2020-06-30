В Україні з’явився новий депутат ВР

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Сьогодні, 30 червня, у Верховній Раді склав присягу новий депутат Сергій Євтушок. Він став нардепом зайшов замість Ольги Бєлькової. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Судебно-юридичну газету в Україні».

«Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу»,

- зазначив нардеп.

Зазначається, що раніше Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата Сергія Євтушка в ході чергового засідання 25 червня. Він є членом політичної партії «Батьківщина», у виборчий список якої включений під №25.

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