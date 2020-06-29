Окупаційна влада Криму відмовилася просити Зеленського про подачу води на півострів

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“Глава” анексованого Криму, зрадник Сергій Аксьонов не стане звертатися до Зеленського, щоб відновити подачу води на територію півострова. Про це він розповів в інтерв'ю російським ЗМІ, передає znaj.ua, інформує NNS.

Аксьонов вважає, що такі рішення, як подача води до Кримського півострова, Зеленський повинен приймати самостійно.

За його словами, крім президента України більше ніхто не може віддавати подібні розпорядження. “Юридично можливість взяти ручку і підписати документ про подачу води в Крим у нього є”, заявив “глава” окупованого півострова.

Сергій Аксьонов заявив, що звертатися за подачею води до Криму самопроголошена “влада” анексованого півострова не буде. За словами зрадника, вже зроблені нитки водоводів, та розпочато подачу води з артезіанських свердловин, які знаходяться в Бахчисарайському районі.

Зазначимо, окупований Крим страждає від нестачі питної води. Через посушливе літо та безсніжну зиму водосховища обміліли, і їх заповненість складає всього 20-40%.

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