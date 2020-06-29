Обстріли на Донбасі: двоє українських військових поранені

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Сьогодні, 29 червня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Про це NNS повідомляє з посиланням на зведення штабу ООС.

Як стало відомо NNS , по позиціях українських захисників поблизу Кримського, російські окупанти застосували міномети 120-го калібру, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Евакуаційною технікою воїнів доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я поранених задовільний. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей. Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

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