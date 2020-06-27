В Україні хочуть ввести кримінальну відповідальність за невизнання Криму окупованим

Завантажте мобільний додаток сайту

У Верховній Раді розробляють законопроект про невизнання окупації Криму. За публічну підтримку політики країни-окупанта буде введена кримінальна відповідальність. Про це NNS повідомляє з посиланням на Факти.

Як стало відомо NNS , своїми планами поділилася народний депутат Єлизавета Ясько з комітету з міжнародної політики Ради. Депутат від «Слуги народу» визнає, що суспільство в Україні вразливою до впливу російської пропаганди.

«Часто російські наративи розколюють наше суспільство. У нас є п'ята колона, багато хто їде до Москви, публічно підтримує окупацію Криму. В Україні повинна бути кримінальна відповідальність для таких публічних осіб, які перебувають, до речі, навіть в нашому парламенті»,

— заявила Ясько в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Нагадаємо, в Росії незабаром після анексії Криму ввели кримінальну відповідальність за заклики повернути півострів України. За цим законом можуть застосовувати не тільки штрафи — передбачені і реальні терміни тюремного ув'язнення. За цим законом було засуджено кримський журналіст Микола Семена, критикував анексію півострова Росією.

Раніше ми повідомляли: «Шалено віримо» - Зеленський про повернення Криму

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України