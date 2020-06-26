Вакарчук все – партия лишила депутата мандата

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Партия «Голос» лишила Вакарчука депутатского мандата. Об этом NNS сообщает со ссылкой на издание «Слово и дело», которое ссылается на пост политика и музыканта в Фейсбуке.

Как стало известно NNS , решение было принято, поскольку ранее Вакарчук заявил о выходе из парламентской фракции «Голос». В то же время после прекращения депутатских полномочий Вакарчук остается членом партии.

«Остаюсь активным членом партии «Голос». Буду помогать всем, чем смогу и там, где буду полезен. Спасибо каждому члену фракции «Голос» за то, что создали такую команду в парламенте. Так держать»,

- написал Вакарчук.

Напомним, 11 июня Вакарчук заявил, что хочет сложить депутатский мандат. Однако Верховная рада не захотела лишать Вакарчука мандата. На заседании 18 июня в парламенте не хватило голосов. После этого сам нардеп написал заявление о выходе из фракции «Голос».

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