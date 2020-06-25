Порошенка можуть судити за націоналізацію Приватбанку – суд погодив скаргу Коломойського

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Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу адвоката олігарха Ігоря Коломойського про відкриття кримінального провадження стосовно екс-президента України Петра Порошенка, а також колишньої глави НБУ Валерії Гонтарєвої.

Про це повідомляє NNS з посиланням на УНН з посиланням на заяву адвоката Коломойського Володимира Лисенка.

За словами Лисенка, заяву про кримінальне правопорушення було подано після оприлюднення народним депутатом Андрієм Деркачем плівок, в яких йдеться про те, що нібито було певне втручання при націоналізації Приватбанку.

“… Коломойський вирішив звернутися з заявою, в якій ставилося питання про притягнення до кримінальної відповідальності вищих посадових осіб за статтями ч. 2 ст. 206 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), ст. 231 (незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК “,

– назвав адвокат статті, за якими відкрито кримінальне провадження відносно посадових осіб.

Також адвокат Коломойського повідомив, що Офіс генпрокурора не відреагував на цю заяву олігарха, а тому було подано заяву в Печерський районний суд Києва про зобов’язання Офісі генпрокурора внести відомості за цією заявою.

“Скарга була задоволена, відповідно слідчий суддя зобов’язав уповноважених посадових осіб Офісу генпрокурора внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань”,

– розповів адвокат.

Як повідомлялося, Конституційний суд України поновив справу, в результаті якого закон про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб може бути визнаний неконституційним, а націоналізацію “Приватбанку” можуть скасувати.

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