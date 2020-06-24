В Крыму дворников "приговорили" к присяге и превратили в "крепостных" (фото видео)

- 24 черв. 2020
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В Ялте дворники принесли присягу оккупационной власти и стали называться «маэстро чистоты». За это людям пообещали квартиры.
Впервые в истории города специалистов встретили как отдельный батальон специального назначения: с оркестром и красной дорожкой. Дворники Ялты приняли присягу!
Каждому сотруднику выдали удостоверение. По этому документу проезд в общественном транспорте будет бесплатным.
В ходе церемонии глава администрации Иван Имгрунт поблагодарил дворников за их труд, и отметил, что они – не просто дворники, а «маэстро чистоты».
Лучшим работникам вручили дипломы, цветы и премии. Форму дворникам разрабатывала на заказ дизайнер из Пензы.
В планах у местных властей предоставлять жилье дворникам рядом с рабочей территорией.
Кроме того, работникам выдали летнюю служебную форму. Также им выдадут парадную форму, а осенью они получат зимнюю спецодежду.
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