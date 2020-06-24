Зеленский пообещал пострадавшим от наводнения жилье и деньги (видео)

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент Владимир Зеленский пообещал решить вопрос жилья пострадавших при наводнениях украинцев. "Или восстановим разрушенное, или найдем новое", – сказал он в видеообращении 24 июня. Ролик был распространен на страницах украинского лидера в соцсетях.

"Отдельно вам будет выделено финансовую помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будет найдено",

– добавил Зеленский.

Глава страны также выразил соболезнования семьям погибших в результате потопов на западе Украины.

Как рассказал президент в обращении, 24 июня он провел совещание с правительством и другими уполномоченными органами касательно ситуации.

"Мы делаем все возможное для преодоления и минимизации последствий этого природного бедствия",

– заверил Зеленский.

Хочется напомнить, что Президент пообещал миллионы дать шахтерам (задолженность по зарплате), поднять пенсии пенсионерам, зарплаты учителям и медикам, а еще отремонтировать все мосты и дороги в стране.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України