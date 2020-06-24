Зеленский пообещал пострадавшим от наводнения жилье и деньги (видео)

- 24 черв. 2020
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Президент Владимир Зеленский пообещал решить вопрос жилья пострадавших при наводнениях украинцев. "Или восстановим разрушенное, или найдем новое", – сказал он в видеообращении 24 июня. Ролик был распространен на страницах украинского лидера в соцсетях.
"Отдельно вам будет выделено финансовую помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будет найдено",
– добавил Зеленский.
Глава страны также выразил соболезнования семьям погибших в результате потопов на западе Украины.
Как рассказал президент в обращении, 24 июня он провел совещание с правительством и другими уполномоченными органами касательно ситуации.
"Мы делаем все возможное для преодоления и минимизации последствий этого природного бедствия",
– заверил Зеленский.
Хочется напомнить, что Президент пообещал миллионы дать шахтерам (задолженность по зарплате), поднять пенсии пенсионерам, зарплаты учителям и медикам, а еще отремонтировать все мосты и дороги в стране.
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