"Я сейчас разберусь": Зеленский вышел к протестующим шахтерам

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Президент Владимир Зеленский вышел к шахтерам из Львовской области, которые третий день протестовали в Киеве у стен его офиса на улице Банковой из-за невыплаты зарплаты. Об этом в среду, 24 июня, сообщает Pavlovsky News.

Глава государства пообещал за пару дней решить вопрос с задолженностью за четыре месяца перед горняками шахты Надия, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

"Я вам обещаю – мы все сделаем. Дайте мне пару дней. Я сейчас разберусь с Центрэнерго, почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой к своим семьям, я разберусь",

– заявил Зеленский.

По словам протестующих, почти 800 сотрудников недополучили в общей сумме 58 млн гривен. Шахтеры не стали верить Президенту наслово и заявляли, что не вернутся домой, пока не услышат конкретики в решении этого вопроса.

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