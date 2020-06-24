Украина требует от РФ 10 млн долларов в год: что происходит

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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар высказал мнение, что Россия по-прежнему должна выплачивать Украине 100 млн долларов в год за базирование Черноморского флота в Крыму, как делала это до аннексии полуострова.

Об этом NNS узнал из интервью Укринформу. Дипломат акцентировал, что РФ и дальше должна платить Украине за ЧФ.

"Да, около $100 млн в год, однако с 2014 года никаких выплат не происходит",

– отметил он.

Боднар добавил, что платить Кремль обязан не только по прошлым договорам, но и за то, что она сделала, "развязав агрессию против Украины и оккупировав часть нашей территории".

"Так как, помимо международных исков Украины против России, есть еще иски государственных и частных компаний",

– сказал он.

По словам чиновника, украинские власти должны учитывать необходимость соблюдения всех процедур выхода или прекращения действия договоров. Он отметил, что важно исключить в будущем двоякую трактовку определенных документов.

"Например, Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории",

– сказал Боднар.

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