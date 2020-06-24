Жена Медведчука рассказала, как Зеленский с приезжал к ней в гости

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Известная телеведущая, супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко в интервью "Стране" рассказала о своих отношениях с президентом Владимиром Зеленским, передает NNS.

По её словам, они с Зеленским знакомы много лет. Однажды он даже был в гостях у семьи Оксаны Марченко, причём вместе с "Кварталом 95".

"Как–то он (Зеленский - Ред.) был у нас дома. Это был скорее деловой визит, Зеленский приезжал к нам с “Кварталом 95”, мы обсуждали возможное сотрудничество. Бывало, пересекались на мероприятиях, где он был ведущим. Если помните, мы были одновременно номинированы в 2011 году на премию “Телетриумф” как ведущие развлекательных программ: Владимир Зеленский, Маша Ефросинина и Оксана Марченко. Победила, кстати, я. Собственно, вот и все наше знакомство",

- сообщила журналистам Оксана Марченко.

И добавила, что они с Зеленским общались так, как общаются коллеги в телевизионном мире. А когда он стал президентом, их пути не пересекались.

При этом деятельность Зеленского на посту президента Оксана Марченко оценила как "неудовлетворительную". По её словам, он "должен был сделать больше".

"Я и не голосовала за него — у меня были большие сомнения в его компетентности на этом посту", - заявила Оксана Марченко.

Добавив, что не голосовала за Зеленского ни в первом, ни во втором туре выборов президента. В первом голосовала за Бойко, на второй тур не пошла.

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