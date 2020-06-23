Зеленский пообещал находить дальнобойщиков и делать им больно (ВИДЕО)

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к водителям-дальнобойщикам, которые пытаются нарушить установленные нормы грузовых перевозок и, таким образом, разрушают дороги в Украине.

Зеленский обратился к таким нарушителям непосредственно в закрытой Viber-группе, где водители делятся друг с другом информацией о возможных путях объезда контрольных пунктов Нацполиции и других служб.

По словам президента, из-за этой проблемы впустую расходуются средства программы Большое строительство, которую пытается реализовать власть - в том числе строя новые дороги.

«Хочу вам рассказать один прикол. Вы знаете, мы здесь делаем Большое строительство в стране - строим тысячи дорог, думаем, как построить согласно плану, как в этом году все успеть, где взять деньги. И уже строим, уже многие дороги построили. Но я не знал, что есть такая проблема, как сохранить дороги»,

- признался Зеленский в начале видео.

«Почему? Потому что едут разные машины, разные водители, они перегружены, у них своя работа. Им все равно, что государство тратит на 1 км дорог примерно $1 млн. Но им все равно, у них своя жизнь»,

- заявил президент.

По его словам, «мы решили побороть эту проблему», для чего были задействованы СБУ, силы Национальной полиции и Госавтоинспекции. «Давайте это сделаем - пропускные пункты, чтобы не было перегрузок. Все равно не можем понять - как-то они объезжают. То они ночью едут перегруженные, то почему-то объезжают центральные дороги»,

- рассказал Зеленский.

Тогда, как отметил глава государства, он «со своими ребятами» нашел в соцсетях группу под названием ГВК Весовой контроль, где зарегистрировано 17 864 человека.

«Так вот, хочу сказать вам, ребята, 17864-й - это я, - обратился к участникам группы Зеленский. - Подключился я к этой группе и посмотрел, как дальнобойщики - водители, которые везут перегруженные машины, - друг другу говорят: «По Коблево едем - там только полицейские, там свободно. На Умань не едем - там уже серьезно, запрещено». Зеленский заявил участникам группы, что они «развеселили» его и «развеселили всех». «Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы. Мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны. А вы как-то... Ну, помогать вы не можете, но хотя бы немного не мешайте. Хорошо? Потому что все равно все чаты мы найдем. И вас тоже найдем. И будет больно»,

- завершил свое «видеообращение» к водителям президент.

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