Обвал рейтингів Зеленського і «Слуги народу»: президенту не довіряють 50% українців

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Президенту Володимиру Зеленському не довіряє половина українців. Такі результати соцопитування представила на прес-конференції глава правління Українського інституту соціальних досліджень ім. А. Яременка Ольга Балакірєва, повідомляє NNS з посиланням на real-vin.

“На сьогоднішній день Зеленському повністю довіряють 13%, швидше довіряють – 28%, швидше не довіряють 25% і повністю не довіряють 25%. Отже, 50% населення сьогодні не довіряють президенту Зеленському",

– повідомила Балакірєва.

Опитування проводилося 10-19 червня методом "лицем до лиця" за місцем проживання респондентів. Участь у соцдослідженні взяли понад 3000 осіб у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей та Криму. Статистичне відхилення становить 1,1-1,9%.

Підтримка виборців, яку втрачає президент Володимир Зеленський, йде до проросійських політсил, заявив директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.

Експерт розповів, що, зокрема, симпатії розчарованих в Зеленському виборців переходять до партії Шарія. За даними соціолога, партія Шарія перебуває на межі проходження в Раду.

Іншою політсилою, до якої перетікають голоси від Зеленського, є ОПЗЖ.

«Ті 26%, які розчарувалися в чинному президенті, стали переважно виборцями (Юрія) Бойка. Це ті самі люди, які незадоволені курсом на ЄС», — заявив він.

Згідно із соцопитуванням КМІС, яке проводилось у кінці травня — на початку червня, рівень підтримки українцями президента Зеленського знижується.

Якби вибори голови держави проходили наприкінці травня — на початку червня, то 37,6% серед тих, хто визначився з вибором, проголосували б за Зеленського. Для порівняння, за результатами опитування КМІС, проведеного з 26 по 30 квітня, за Зеленського проголосували б 40,9%.

Що ж стосується виборів до Верховної Ради, то якби вони відбулися в середині червня поточного року, то до парламенту пройшли б чотири партії:

"Слуга народу",

"Опозиційна платформа - За життя",

"Європейська солідарність"

"Батьківщина".

При цьому що стосується президентської політсили, яка набрала на минулорічних виборах 43%, її рейтинг значно знизився - до 30,5%. І відрив від другої по популярності партії - "Опозиційна платформа-За життя" сильно скоротився. Про це свідчить опитування, проведене Центром "соціальний моніторинг", - повідомляє NNS з посиланням на ria-m.tv.

Так, соціологи 10-19 червня опитали 3 037 людей у всіх регіонах України, крім окупованих територій Луганської і Донецької областей та Криму. Виявилося, що 5% бар'єр долають:

"Слуга народу" - 30,5%,

"Опозиційна платформа - За життя" - 18,6%, "

Європейська солідарність" - 12%,

"Батьківщина" - 9,7%.

Мова йде про тих респондентів, які пішли б на вибори і вже визначилися з голосом.

Порівняно з результатами виборів влітку 2019 року, рейтинг "Слуги народу" знизився майже на 13%, "Опозиційної платформи - За життя" зріс на 5%, "Євросолідарності" - на 4%, "Батьківщини" - на 1,5%.

Партії "Сила і честь" та "Громадянська позиція", згідно з результатами опитування, виявилися трохи нижче прохідного бар'єру: вони набрали б відповідно 4,3% і 4,2% голосів виборців. "Свободу" і "Радикальну партію Олега Ляшка" підтримали б по 3,2% опитаних, а "Голос" і "Партію Шарія" - 2,1%. Зіпсували б бюлетень 4,1% респондентів, не голосували б 9,5%, важко відповісти - 14,4%.