Обвал рейтингів Зеленського і «Слуги народу»: президенту не довіряють 50% українців

- 23 черв. 2020
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Президенту Володимиру Зеленському не довіряє половина українців. Такі результати соцопитування представила на прес-конференції глава правління Українського інституту соціальних досліджень ім. А. Яременка Ольга Балакірєва, повідомляє NNS з посиланням на real-vin.
“На сьогоднішній день Зеленському повністю довіряють 13%, швидше довіряють – 28%, швидше не довіряють 25% і повністю не довіряють 25%. Отже, 50% населення сьогодні не довіряють президенту Зеленському",
– повідомила Балакірєва.
Опитування проводилося 10-19 червня методом "лицем до лиця" за місцем проживання респондентів. Участь у соцдослідженні взяли понад 3000 осіб у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей та Криму. Статистичне відхилення становить 1,1-1,9%.
Підтримка виборців, яку втрачає президент Володимир Зеленський, йде до проросійських політсил, заявив директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.
Експерт розповів, що, зокрема, симпатії розчарованих в Зеленському виборців переходять до партії Шарія. За даними соціолога, партія Шарія перебуває на межі проходження в Раду.
Іншою політсилою, до якої перетікають голоси від Зеленського, є ОПЗЖ.
«Ті 26%, які розчарувалися в чинному президенті, стали переважно виборцями (Юрія) Бойка. Це ті самі люди, які незадоволені курсом на ЄС», — заявив він.
Згідно із соцопитуванням КМІС, яке проводилось у кінці травня — на початку червня, рівень підтримки українцями президента Зеленського знижується.
Якби вибори голови держави проходили наприкінці травня — на початку червня, то 37,6% серед тих, хто визначився з вибором, проголосували б за Зеленського. Для порівняння, за результатами опитування КМІС, проведеного з 26 по 30 квітня, за Зеленського проголосували б 40,9%.
Що ж стосується виборів до Верховної Ради, то якби вони відбулися в середині червня поточного року, то до парламенту пройшли б чотири партії:
- "Слуга народу",
- "Опозиційна платформа - За життя",
- "Європейська солідарність"
- "Батьківщина".
При цьому що стосується президентської політсили, яка набрала на минулорічних виборах 43%, її рейтинг значно знизився - до 30,5%. І відрив від другої по популярності партії - "Опозиційна платформа-За життя" сильно скоротився. Про це свідчить опитування, проведене Центром "соціальний моніторинг", - повідомляє NNS з посиланням на ria-m.tv.
Так, соціологи 10-19 червня опитали 3 037 людей у всіх регіонах України, крім окупованих територій Луганської і Донецької областей та Криму. Виявилося, що 5% бар'єр долають:
- "Слуга народу" - 30,5%,
- "Опозиційна платформа - За життя" - 18,6%, "
- Європейська солідарність" - 12%,
- "Батьківщина" - 9,7%.
Мова йде про тих респондентів, які пішли б на вибори і вже визначилися з голосом.
Порівняно з результатами виборів влітку 2019 року, рейтинг "Слуги народу" знизився майже на 13%, "Опозиційної платформи - За життя" зріс на 5%, "Євросолідарності" - на 4%, "Батьківщини" - на 1,5%.
Партії "Сила і честь" та "Громадянська позиція", згідно з результатами опитування, виявилися трохи нижче прохідного бар'єру: вони набрали б відповідно 4,3% і 4,2% голосів виборців. "Свободу" і "Радикальну партію Олега Ляшка" підтримали б по 3,2% опитаних, а "Голос" і "Партію Шарія" - 2,1%. Зіпсували б бюлетень 4,1% респондентів, не голосували б 9,5%, важко відповісти - 14,4%.
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