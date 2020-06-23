«Потерпевший» Зеленский считает что Порошенко хочет быть «жертвой». Интервью

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован в политическом преследовании народного депутата Петра Порошенко. По мнению главы государства, его предшественник разыгрывает роль жертвы и подогревает вокруг себя ситуацию.

Об этом Зеленский сказал в интервью канадскому изданию "The Globe and Mail", полный текст которого появился на официальном сайте президента, передает NNS со ссылкой на Страна.

Журналист Марк Маккиннон спросил, как собеседник оценивает уголовные дела, связанные с Порошенко.

"Народ Украины дал свой ответ господину Порошенко, когда меня избрали президентом, и во время парламентских выборов. Народ Украины выразил поддержку другим людям, другим лицам, другим политикам и ответил на ту политику, которую проводил последние пять лет господин Порошенко, когда был президентом. Мне кажется, что Петру Алексеевичу того ответа мало. У нас на носу местные выборы, это еще один его большой политический кейс. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования",

- ответил президент.

Затем он выразил убеждение в том, что большинство украинцев понимают: Порошенко и его партия разыгрывают спектакль в политическом театре.

"Меня не интересует господин Порошенко, не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь. Я уверен, что это он просто подогревает ситуацию, ведь его не было слышно за полгода до выборов, его политическая сила в парламенте не голосовала ни за какие большие реформы в нашей стране, которые сейчас происходят. Я ничего не видел, кроме этой последней истории, они начали собирать рейтинги на этом хайпе. Я к этому спокойно отношусь",

- отметил президент.

Он также прокомментировал действия украинской диаспоры в Канаде, которая в связи с делами Порошенко обеспокоилась верховенством права в Украине.

"Мне кажется, что диаспора, прежде всего, должна поддерживать всех украинцев, а не политиков",

- сказал он.

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