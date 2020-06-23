"Будет война, он сошел с ума", - Береза сделал тревожное заявление после слов Путина про Украину

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Россия и Кремль готовятся к новой войне. Об этом заявил бывший депутат Борислав Береза, комментируя последнее интервью российского президента Владимира Путина, в котором он говорил про Украину, оккупацию Крыма и "земли российского народа".

Бывший депутат и политический обозреватель Борислав Береза заявил, что после просмотра последнего интервью российского президента Владимира Путина у него не осталось сомнений в том, что грядет война. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook и заявил, что российский президент "сошел с ума", сообщает NNS со ссылкой на «Диалог УА».

"Посмотрел. Взял паузу в несколько минут на осмысливание услышанного. Посмотрел еще раз. Согласился со всеми, кто написал, что будет война. Будет. К моему огромному сожалению. Он сошел с ума. И он хочет свою империю Бензоколонка с ядерной кнопкой хочет прирасти землями. И оно испытало безнаказанность после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. Ведь его лично это никак не задело", - отметил Береза. По его словам, санкции задели тех обычных российских граждан, которые поддержали оккупацию Крыма. Однако высшее руководство России экономические невзгоды не затронули. "А Путина это лично не задело. Ему и его свите комфортно. А россияне? Их мнение и ощущения царя не интересует. Это просто расходный материал, который он никогда не ценил. Он хочет построить новую империю. Новый Совок. То, что его манит, и то, по чему он тоскует. Но он сможет построить лишь Колосс на глиняных ногах, который рухнет, придавив всех строителей и Путина. А еще заденет осколками всех, кто вокруг. Но сколько же крови прольется до этого, и сколько невинных погибнет?..."

- задается вопросом Берёза.

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