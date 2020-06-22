«112 Україна» до Дня вшанування пам'яті жертв війни покаже концерт у Кремлі

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У концерті взяли участь артисти, внесені до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Канал «112 Україна» до Дня вшанування пам'яті жертв війни 22 червня покаже концерт народної артистки Грузії та Росії Тамари Гвердцителі у Кремлі. Про це NNS дізнався з повідомлення прес-служби каналу.

Як зазначили на каналі, у концерті «Напередодні переможної весни», крім Гвердцителі, взяли участь «інші зірки естради, що представляють, зокрема, Грузію і Білорусь».

На YouTube-каналі Тамари Гвердцителі є відеозапис цього концерту, який відбувся у російському Кремлі до Дня перемоги 9 травня 2020 року, а також перелік учасників. Абсолютна більшість із них - росіяни, зокрема ті, яких в Україні внесено до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці: Лев Лещенко, Стас П'єха, Олекандр Розенбаум, Сергій Трофімов, Олег Газманов.

В рамках телемарафону 22 червня «112 Україна» також покаже художній фільм «Батько солдата» грузинського режисера Резо Чхеїдзе, а також 4-серійний фільм «Ангели війни» виробництва Film.ua.

Раніше повідомлялось, що Нацрада перевірить канал «112 Україна» через показ 19 квітня російського мультфільму «Необыкновенное путешествие Серафимы». Мультфільм знято у 2015 році за участі актора Олександра Михайлова, прізвище якого внесене до Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці. Показ контенту за участі фігурантів з цього переліку є порушенням абзацу 10 частини 2 статті 6 закону «Про телебачення і радіомовлення».

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