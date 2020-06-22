Зеленский таки заплатит штраф за нарушение карантина

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Президент Владимир Зеленский заявил, что заплатит сумму, равнозначную сумме штрафа за нарушение карантина во время посещения Хмельницкого, за кофе.

Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса президента. Зеленский отметил, что как гражданин Украины чувствует свою ответственность за нарушение карантина. Деньги пойдут на счет заведения, передает NNS со ссылкой на obozrevatel.com.

"Добровольно оплачу на счет заведения сумму, которая соотносится с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины",

– отметил Зеленский.

Напомним, накануне рассмотрение дела о штрафе президенту передали в Верховный суд Украины.

Зеленскому грозит взыскание в размере от 34 до 170 000 гривен за то, что он выпил кофе в помещении ресторана, когда это было запрещено карантинными ограничениями.

Хочется напомнить, Зеленский заявлял в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" «Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам».

И это далеко не первый случай, когда Зеленский нарушал закон. Оболонский районный суд выписал штраф в размере 850 грн тогда еще новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому через демонстрацию бюллетеня во время голосования во втором туре выборов 21 апреля.

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